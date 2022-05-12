Пригожин сравнил «Евровидение» с гей-парадом

Продюсер признался, что ему стало не интересно следить за этим конкурсом.

Иосиф Пригожин заявил, что международный конкурс «Евровидение» стал ему не интересен, так как мероприятие сильно политизировали в последние годы.

«Мне давно не интересен этот конкурс, который стал политическим. Музыка должна объединять людей и делать их ближе, а сегодня это стало поводом для разборок. «Евровидение» уже напоминает гей-парад, и смотреть его стало неинтересно», — сказал Пригожин НСН.

Напомним, Россию исключили из списка участников «Евровидения» в этом году. В прошлом году победителями стала итальянская группа Måneskin, поэтому площадка переехала в Турино. Старт шоу пришелся на 10 мая и пройдет четыре дня.

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