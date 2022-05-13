«Называет таких людей мышами»: Собчак раскритиковала Бородину за снимок исподтишка Сигала

Телеведущая Ксения Собчак в «Телеграме» подколола свою бывшую коллегу по проекту «Дом-2» Ксению Бородину.

Ранее Ксения Бородина выложила в соцсетях снимок, где засняла актера Стивена Сигала. Она подписала его: «Ненавижу, когда так фоткают меня. Стивен Сигал — прости».

«Бородина сама ненавидит, когда ее фоткают исподтишка, называет таких людей мышами. Но вы не понимаете, это другое». Ксения Собчак

Напомним, что много лет назад Ксения Бородина и Ксения Собчак вместе вели проект «Дом-2». С годами их пути разошлись.

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