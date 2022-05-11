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Бородина с бровями-ниточками, Собчак с жутким макияжем: всплыли первые кадры «Дома-2» с еще юными ведущими

Ксения Бородина напомнила публике, как все начиналось.

Бородина с бровями-ниточками, Собчак с жутким макияжем: всплыли первые кадры «Дома-2» с еще юными ведущими
Ксения Бородина и Ксения Собчак. Фото: соцсети

Две Ксении — Собчак и Бородина — шагнули в большой мир телевидения благодаря своему участию в проекте «Дом-2». Как все начиналось, светская львица показала в своем телеграме.

«Это впервые случилось 11 мая 2004 года», — подписала обнародованные кадры Ксения Собчак.

На видео Ксения Собчак представляется будущим участникам шоу комендантом, Ксения Бородина — прорабом. В то время ребята сами строили дом и жили в деревянных бараках.

Юные ведущие были далеки от нынешнего имиджа. Собчак носила длинные волосы и любила яркий макияж. Бородина отличалась пухлощекостью и тоненькими бровями.

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