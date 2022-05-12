«Предавать Родину стоило?»: Ксения Бородина озаботилась судьбой эмигрантов

Телеведущая Ксения Бородина нередко обсуждает с подписчиками в Сети горячие темы. На этот раз она вновь вернулась к вопросу об уехавших из России звездах. Услышав, что Владимир Машков рассказал, как многие готовы распродать все на Родине, чтобы перебраться за границу, она стала спрашивать у своих фолловеров о судьбе эмигрантов:

«Разговор именно про тех, кто уехал и не собирается возвращаться. Так покупайте, что хотите и где хотите, это право каждого человека. Но именно предавать Родину стоило? Со словами «больше никогда туда не вернемся»?!

Недоумение звезды экрана поддержали в комментариях. Многие подписчики убеждены, что так поступили предатели, и им нужно запретить въезд в страну.

«Идиоты. Сами не поняли что натворили», «Все верно, Ксюша, пусть этим предателям запретят въезд в нашу страну!», «Предательство самое настоящее», «И хорошо тогда, что уехали. Такие тут не нужны», «Никогда не нужно становится неблагодарным, а именно когда ты живешь там, кушаешь, работаешь а потом при первой же сложности уходишь туда где хорошо», «Только хорошо ли там будет», — пишут Бородиной в ответ.

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