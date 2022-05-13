Совсем на мели? Жена Тарасова призналась, что продала «Порше», который подарил футболист

Два года назад спортсмен хвастался своим щедрым подарком на публике.

Анастасия Костенко призналась своим поклонникам, что продала роскошный «Порше», который ей красиво презентовал на день рождения муж Дмитрий Тарасов два года назад.

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Поклонники заметили, что мать троих детей не появляется за рулем, а та не стала таить — машины, купленной за 10 миллионов рублей, у нее теперь нет вообще. И хотя фолловеры тут же стали обсуждать в Сети, что дела у звездной семьи совсем плохи, Костенко заверила, что продала авто не просто так, дескать, ей просто захотелось другое.

Отметим, что в 2019 году Тарасов приобрел себе «Гелендваген» в кредит, а своей первой дочке Ангелине долго не платил алименты. Его экс-жена Оксана Пономаренко даже обращалась в суд, чтобы получить причитающиеся наследнице деньги.

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