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Дмитрий Тарасов рассчитался с долгами по алиментам

Ранее суд обязал футболиста отдать экс-супруге Оксане семь миллионов рублей и арестовал счета.

Дмитрий Тарасов рассчитался с долгами по алиментам
Дмитрий Тарасов заплатил алименты. Фото: globallookpress.com

Материальных претензий к Дмитрию Тарасову у его первой жены Оксаны больше нет. Футболист полностью рассчитался с долгом по алиментам, который у него накопился за длительный срок.

Ранее суд обязал спортсмена выплатить экс-супруге порядка семи миллионов рублей на содержание десятилетней дочери Ангелины. Дмитрий заявлял, что задолженность накопилась не по его вине. Мол, бухгалтерия «Локомотива», с которым у него до недавнего времени действовал контракт, не переводила Оксане алименты с его зарплаты.

Также Тарасов просил снизить ему ежемесячные выплаты, однако суд остался на стороне молодой мамы. Отдать долг футболисту пришлось после того, как приставы арестовали его банковские счета и запретили выезд из страны.

«У Тарасова нет долгов перед Оксаной. Все решилось мирно, все довольны», – сообщил адвокат его бывшей избранницы Сергей Жорин изданию «СтарХит».

Напомним, пока задолженность спортсмена по алиментам росла, он продолжал жить на широкую ногу. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, Дмитрий побывал с женой Анастасией Костенко в Италии, купил автомобиль за десять миллионов рублей и устроил большой праздник на день рождения маленькой дочки Миланы.

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алиментыДмитрий ТарасовДмитрий Тарасов с дочерьюСергей Жорин

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Дмитрий Тарасов рассчитался с долгами по алиментам
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