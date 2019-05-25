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Дмитрию Тарасову пришлось брать в кредит дорогую иномарку

Финансовые проблемы и внушительный долг по алиментам не мешают футболисту «Локомотива» жить на широкую ногу.

Дмитрию Тарасову пришлось брать в кредит дорогую иномарку
Дмитрий Тарасов приобрел иномарку в кредит. Фото: globallookpress

Дмитрий Тарасов – большой поклонник дорогих иномарок. Несколько лет игрок московского «Локомотива» водил черный «Гелендваген». Своим женам он тоже дарил машины марки Mercedes. Бывшая супруга спортсмена, телеведущая и певица Ольга Бузова, в браке получила от него в подарок белоснежный «мерс». После развода футболист забрал у нее роскошный подарок и, по слухам, отдал новой пассии, а ныне жене Анастасии Костенко.

Осенью минувшего года выяснилось, что у Дмитрия набежал огромный долг по алиментам. Из-за этого суд наложил арест на автомобили футболиста. Но, имея многомиллионные долги и большие проблемы с финансами, Тарасов продолжает вести роскошный образ жизни. Накануне Дмитрий приобрел себе новенький «Гелендваген», который стоит не один миллион рублей. Только вот теперь на новое приобретение пришлось оформлять кредит.

«Тарасов вчера оформил новый «гелик» в кредит. Выглядит хорошо, но на понтах, весь салон от него шарахался», — поделился с изданием «СтарХит» очевидец.

Футболист не отказывает себе и своей новой семье в дорогих покупках. Соцсети Дмитрия пестрят фотографиями со сценами идеальной семейной жизни с супругой Анастасией и наследницей Миланой. А вот старшая дочь футболиста Ангелина, рожденная в первом браке, теперь очень редко видится с отцом.

Экс-избранница спортсмена Оксана Пономаренко добивается от Тарасова, чтобы тот выплатил положенные дочери алименты. Есть данные, что Тарасов зарабатывает около 180 миллионов рублей в год, это больше трех миллионов долларов. Однако выплачивать долги, которых накопилось «всего» 15 миллионов рублей, он не торопится. Юристы Тарасова стараются максимально затянуть этот процесс и уменьшить причитающуюся Пономаренко сумму.

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Анастасия КостенкоДмитрий Тарасов
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Дмитрию Тарасову пришлось брать в кредит дорогую иномарку
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