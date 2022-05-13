«Заезжай поглубже, не убегай так быстро»: Тина Кароль пригласила Григория Лепса поближе к Киеву

Украинская певица Тина Кароль в соцсетях пригласила музыканта Григория Лепса посетить не только Донбасс, но и другие регионы страны.

«Заезжай поглубже, не убегай так быстро. Мы встретим тебя как следует! Ты будешь пищей для червей». Тина Кароль

Напомним, что Григорий Лепс на днях посетил Донбасс, где встретился с российскими военнослужащими. Он спел для них свои главные хиты.

Добавим, что сама Тина Кароль находится в Польше, куда она уехала из Украины еще в феврале. Эта исполнительница является любовницей украинского олигарха Игоря Коломойского. По слухам, именно она выжила из Украины певицу Ани Лорак, свою конкурентку.

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