«Заезжай поглубже, не убегай так быстро»: Тина Кароль пригласила Григория Лепса поближе к Киеву

Украинская певица Тина Кароль в соцсетях пригласила музыканта Григория Лепса посетить не только Донбасс, но и другие регионы страны.
«Заезжай поглубже, не убегай так быстро. Мы встретим тебя как следует! Ты будешь пищей для червей».
Напомним, что Григорий Лепс на днях посетил Донбасс, где встретился с российскими военнослужащими. Он спел для них свои главные хиты.
Добавим, что сама Тина Кароль находится в Польше, куда она уехала из Украины еще в феврале. Эта исполнительница является любовницей украинского олигарха Игоря Коломойского. По слухам, именно она выжила из Украины певицу Ани Лорак, свою конкурентку.
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