Григорий Лепс высказался об эмиграции артистов: «Каждый должен умирать там, где он родился»

Певец также признался, что поехал бы на передовую, но его не пускают.

Григорий Лепс стал одним из немногих артистов, которые приехали в Донбасс. Он выступил там в госпитале, поддержал раненых и медиков. Совершили путешествие также Лариса Долина, Дмитрий Дюжев и другие известные персоны.

Некоторые даже возложили цветы к мемориалу «Жертвам фашизма» в Донецке. Примечательно, что Лепс также успел съездить в Луганск. Он встретился в корреспондентом и рассказал, почему поехал в зону боевых действий.

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По словам Лепса, его поступок связан только с людьми. Он позвонил другу и сообщил, что хочет поехать в Донбасс. Артист захотел поддержать людей в непростой период. Он подчеркнул, что тут деньги н причем. Певец отметил, что народ чувствует искренность и желание творить — это самое главное. Свою поездку Григорий не считает героической.

«Я бы и на передовую поехал, но не пускают, потому что там любое скопление людей — опасно. Мне все равно. А людей можно погубить. Поэтому я приехал в Донецк выступить, и вечером успел приехать, слава Богу, в Луганск», — поделился он.

Лепс запланировал навестить детей, которы были ранены, а также раздать деньги нуждающимся из своего кошелька. Артист прокомментировал эмиграцию некоторых артистов. Он признался, что не понимает их стремления уехать.

«Ну это их желание. Я же за них не в ответе. Захотели — уехали. Смогут ли вернуться? Вопрос в другом. Я вообще считаю эмиграцию, даже временную, огромной ошибкой. Потому что каждый должен умирать там, где он родился. Там, где его Родина. Для меня это не просто слова. Может, для них это что-то другое. Для меня это нечто большее», — высказался 59-летний исполнитель, пишет «Комсомольская правда».

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