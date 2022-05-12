Длинноногая и стройная: Григорий Лепс показал свою младшую дочку Николь на отдыхе

Григорий Лепс является популярным артистом. Он выпустил множество хитов и стал заслуженным артистом РФ. В его копилке есть работы в дуэте с разными звездами. От первого брака у него есть взрослая дочка Инга.

Также 20 лет певец прожил с танцовщицей Анной Шаплыковой. У них трое детей: Ева, Николь и Иван. Неожиданно супруги развелись в конце прошлого года. Но звезда сцены всегда уделяет время наследникам.

Не так давно Лепс погулял на свадьбе старшей дочки. 37-летняя невеста устроила скромную свадьбу в узком кругу родных. Ее сердце завоевал режиссера Михаил Плутахин. А теперь артист отправился на Украину, где выступил в больнице.

Но 12 мая в соцсетях он поздравил младшую наследницу с днем рождения. В кадре Николь идет у бассейна в шелковой пижаме. Наряд подчеркнул ее стройность и длинные ноги.

«С днем рождения, дочь!» — написал артист.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что у именинницы модельная внешность. Она получила много комплиментов. «Папина дочка», «Ну очень красивая», «Такая она стройная», «Ноги модельные», «Девочка прекрасная», «Какие у вас классные дети», «Ну что за красавица у вас растет», «Она похожа на маму», «У нее будет больше будущее», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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