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А Омаров в курсе? На отдыхе вскрылась настоящая фамилия Бородиной

Ксения Бородина засветила документы в аэропорту.

А Омаров в курсе? На отдыхе вскрылась настоящая фамилия Бородиной
Ксения Бородина. Фото: соцсети

Ксения Бородина вновь полетела в Арабские Эмираты. Напомним, недавно она отметилась там с дочками, как раз в разгар известных событий, за что получила львиную долю хейта.

Теперь ведущая решила отдохнуть по-взрослому, без багажа в виде наследниц. В аэропорту звезда отчиталась перед поклонниками, что летит в отпуск, запечатлев дорогую сумку и билеты. Приблизив их, можно разглядеть интересные факты.

Оказывается, Ксения на самом деле не Бородина, а Омарова. Почему ведущая решила сохранить фамилию второго мужа — неизвестно. Особенно учитывая их колкие отношения между собой и постоянную публичную ругань в Сети.

Вещи и билет Ксении Бородиной. Фото: соцсети

Интересно, Курбан Омаров в курсе, что его экс-благоверная так бережно хранит о нем память?

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