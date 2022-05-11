«Очень круто вышло»: Бородина вслед за Маликовой примерила модный кардиган и сапоги на массивной подошве

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она прославилась, когда стала вести шоу «Дом-2». Примечательно, что за последние годы ей удалось добиться славы. Она ездит на дорогом автомобиле, купила несколько квартир в Москве для себя и дочек, а живет в загородном доме.

В прошлом году Ксения развелась с мужем Курбаном Омаровым. Однако ее доходы не уменьшились. Звезда даже стала чаще выходить в свет и баловать себя обновками.

Если майские праздники Бородина провела в Сочи и Абхазии, то потом она также устроила посиделки с подругами у себя дома. Этой весной телеведущая хвасталась косухами, платьями и бомберами.

А вот 11 мая она отправилась на работу, где примерила новый аутфит. Ей приглянулся кардиган на пуговицах с узором, который она надела с мини-юбкой в клетку. Лук дополнили сапоги карамельного цвета на тракторной подошве.

«Безумно красивый кардиган на весну и лето. Сверху косуха, этот кардиган. Вообще отличный образ получился. Очень-очень красивый. Кардиган всегда на тепло по погоде, а на весну, которая у нас, — абсолютно не понятно. С сапогами очень круто вышло», — высказалась звезда.

Поклонники одарили ее комплиментами. «Как мне нравится», «Это стильно и уютно», «Ой, какая крутая», «Сапоги особенно хороши», «Ксюша, тут ты прям сама женственность», — прокомментировали пост подписчики. А ранее Стеша Маликова щегольнула в таком же кардигане, заверив, что это тренд сезона.

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