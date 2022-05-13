Кормухина рассказала, как Белова просили написать песню о любви японцев к Курильским островам

Певица Ольга Кормухина в шоу «Эмпатия Манучи» рассказала историю, которую ранее ей поведал муж — Алексей Белов.
«Муж мой рассказал прекрасную историю. В Америке их менеджер как-то говорит, что нарисовались японцы. Огромные деньги готовы были вложить в альбом и в промоушен. И в тур отправить музыкантов «Парка Горького». Ребята с ними познакомились. В одном ресторане, в другом посидели. Леша спрашивает: «Такие пирожки сладкие рисуете, а что хотите от нас?»
По словам Кормухиной, японцы сразу раскрыли свои карты. «Они говорят: «Ну вот Курилы были же японскими. Напишите песню, как японец сидит, смотрит на острова и плачет». Лешка говорит: «Я что сейчас должен выйти с балалайкой и спеть о любви японцев к Курильским островам? Не покатит». И японцы просто отказались сотрудничать. Потом Белов узнал, что этот японец был племянником премьер-министра Японии. Они создают звезд, чтобы в какой-то момент начать их использовать», — заявила Ольга Кормухина.
Напомним, что Ольга Кормухина — заслуженная артистка России. Она жена известного гитариста, экс-музыканта группы «Парк Горького» Алексея Белова.
Смотрите также:
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.