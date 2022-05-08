«Фи, Ксения»: Кормухина резко осадила Собчак за ее выходку

На днях Ксения Собчак представила новый выпуск своей авторской программы. Ее героем стал театральный режиссер, экс-худрук МХАТа Эдуард Бояков. Во время беседы телезвезда пренебрегала правила этикета и разговаривала с оппонентом на «ты», даже несмотря на солидную разницу в возрасте.

Такое поведение вывело из себя певицу Ольгу Кормхину. В своем телеграм-канале она опубликовала часть видео и решила высказаться.

«Фи, Ксения! Какой моветон! Тыкать человеку много старше тебя — это круто? Но, впрочем, милые ругаются -только тешатся. Бояков тоже театр сильно оБузил своим «новаторством», — написала Кормухина.

Напомним, ранее Ольга Кормухина рассказала, что в скором времени Филипп Киркоров может уехать из России в Израиль. Также артистка обрадовалась тому, что Моргенштерна признали иноагентом.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.