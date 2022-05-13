«Они, конечно, предали страну, но этого не понимают»: Кормухина высказалась о сбежавших звездах

Как отметила певица, эти люди никогда по-настоящему свою страну не любили.

Певица Ольга Кормухина в шоу «Эмпатия Манучи» раскритиковала уехавших из страны звезд.

«Они, конечно, предали страну, но они этого не понимают. Невозможно предать то, чего ты не любишь. Они никогда эту страну не любили. Россия никогда не была для них любимой страной. Они всегда ее ненавидели. А ненавидели ее за то, что их ненавидели там. Потому что там они — второй сорт. Никто не будет уважать предателей. Всегда будет так». Ольга Кормухина

По словам Кормухиной, уехавшие звезды считают себя интеллигенцией. «Они самопровозглашенная элита страны. Предательство — это и есть свое мнение. Ты можешь плюнуть в спину своей стране. Страна тебя вырастала, дала образование. Они там счастья не обретут, но жить им придется там. Ситуация там сильно поменялась. В злачных Европах, где жили за счет нас, им придется жить за свой счет», — заявила Ольга Кормухина.

Напомним, что за последнее время Россию покинули сразу несколько известных личностей. Среди них, к примеру, певица Алла Пугачева с мужем, телеведущим Максимом Галкиным, актриса Чулпан Хаматова, музыкант Андрей Макаревич.

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