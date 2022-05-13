«Он даже может тебе кивать, но что думает – не покажет»: Ольга Кормухина осудила «молчунов»

Певица Ольга Кормухина в шоу «Эмпатия Манучи» заявила, что самую большую опасность для России представляют так называемые молчуны. Люди, которые не определились со своей позицией или боятся ее выразить.

«Молчуны страшнее всего. На самом деле это как общение с зеркальным шкафом. Ты общаешься со своим отражением. Он не выдает себя никак. Он — молчит. Он даже может тебе кивать, но что думает — не покажет». Ольга Кормухина

Как заметила Ольга Кормухина, «молчуны» становятся сейчас опаснее врага. «Враг перед тобой. Вот ты со своей позицией, вот твой враг в оппозиции, а куда пойдет «молчун»? И это стремно каждый раз догадываться, а что у него там. В книжках был Мальчиш-Кибальчиш и Мальчиш-Плохиш. Третьего не дано», — заявила Ольга Кормухина.

Напомним, что Ольга Кормухина — заслуженная артистка России. Она жена известного гитариста, экс-музыканта группы «Парк Горького» Алексея Белова.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.