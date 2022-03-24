Оливковые сады, особняки: уехавшая в Италию Вера Брежнева купается в роскоши

Певица рассказала, что с ней происходит. А эксперты оценили, сколько стоит ее заграничная недвижимость.

Вера Брежнева является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что любит свою работу. Покинув группы «ВИА Гра», артистка смогла построить успешную карьеру. Песни для нее пишет муж Константин Меладзе.

Влюбленные являются поддержкой и опорой друг для друга. Это она в очередной доказала на вечеринке в честь своего 40-летия, которое отметила с размахом в Киеве в феврале.

Однако теперь Вера редко делится новостями из своей жизни. Она позже призналась, что переживает за родных, которые находятся в Киеве. Певица заверила, что там прячется в подвалах и ее муж Константин.

А недавно появились слухи, что она находится в Польше, где помогает беженцам. Однако на днях она вышла на связь и призналась, что находится уже месяц в Италии.

«В Италии, где нахожусь уже месяц», — объяснилась она.

Брежнева выбрала эту страну не просто так. Именно там в 2015 году состоялась ее тайная свадьба с Меладзе, на которой присутствовали только самые близкие. Также она делилась не раз кадрами из своего особняка в Форте-дей-Марми.

Ремонт в доме выполнен в белых тонах. Там есть большие арки и много света. Вера любит фотографироваться на террасе и гулять в своих оливковых садах.

Также артистка является хозяйкой особняка в тихом местечке на берегу озера Гарда. Она также признавалась, что учит итальянский язык. Не исключено, что Вера хочет стать полноценной жительницей европейской провинции. По приблизительным оценками риэлторов, каждая вилла звезды стоит от двух миллионов евро.

Напомним, что Брежнева родилась в Днепродзержинске. Там она росла, а потом оказалась в Киеве. Однако в юном возрасте певица стала зарабатывать в России. Она успешно давала концрты и зарабатывала миллионы рублей, даря публике свои выступления, пишет издание «Комсомольская правда».

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