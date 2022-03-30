«Моя нежность»: Вера Брежнева поделилась редкими фото с повзрослевшей дочкой и мамой

Вера Брежнева является популярной певицей. Она не скрывает, что любит выступать на сцене. В последнее время артистка много работала. Она могла совершать несколько перелетов в день.

В феврале певица с размахом отметила свой день рождения. Тогда она собрала родных и друзей на вечеринке в Киеве. Но ее старшая дочка Соня не смогла приехать, так как учится в Лос-Анджелесе. Теперь звезда находится в Италии. Она старается помогать беженцам со своей родины.

30 марта Вера опубликовала ряд снимков. Она трогательно поздравила свою старшую дочку от первого возлюбленного Виталия Войченко, с которым несколько лет жила вместе, не регистрируя брак.

Соня давно живет в Лос-Анджелесе, где учится в престижном вузе. С мамой она видится на каникулах. Обычно они выбирают курорт, где проводят время вместе. Брежнева нашла снимки, где не только она позирует с именинницей, но и ее мама Тамара Галушка.

«21! Ровно столько лет назад в этот день родилась моя любовь, моя радость, моя мудрость, моя нежность, мой опыт, мое будущее… Мой первый ребенок и мое первое осознанное счастье. Сегодняшний день мы друг для друга наполнили прекрасными воспоминаниями о каждом годе, месяце, дне… о времени беззаботных улыбок, планов, возможностей собраться вместе всей семьей. Я очень хочу в лице своей доченьки пожелать всем детям любви, светлого будущего и мирной жизни», — написала звезда.

Комментарии к посту она отключила. Напомним, что Вера счастлива в браке с Константином Меладзе. У них нет общих детей. От прошлых отношений у нее также есть дочка Сара, которая учится в школе.

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