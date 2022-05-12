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На Лобном: Ира Пингвинова вместе с маленькой дочкой пришла на «Дом-2»

Экс-участница реалити-шоу Ира Пингвинова появилась на проекте вместе с другими молодыми мамами.

На Лобном: Ира Пингвинова вместе с маленькой дочкой пришла на «Дом-2»
Ира Пингвинова. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пингвинова вместе с полуторагодовалой дочкой Миланой вновь стала героиней проекта.

В микроблоге брюнетка поделилась снимком, на котором предстала на «Поляне» «Дома-2» с малышкой Миланой на руках.

«Заехали на огонек», — написала под снимком Ирина Пингвинова.

О цели своего визита на телестройку она не рассказывает. Но, судя по всему, на шоу снимали тематический выпуск, посвященный молодым мамам «Дома-2».

Ира Пингвинова с дочкой на «Доме-2»
Ира Пингвинова с дочкой на «Доме-2». Фото: соцсети

Снимками с «Поляны» в своих микроблогах поделились также Селена Майер и Клава Безверхова. Обе они, как и Ирина Пингвинова, молодые мамы. На «Дом-2» Селена и Клава тоже пришли со своими детьми — и у Майер, и у Безверховой сыновья.

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