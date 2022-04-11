«Утро начинается с танцев»: Селена Майер из «Дома-2» подловила красавчика-сына, выделывающего па

Сыну бывшей участницы «Дома-2» Селены Майер Алену уже девять месяцев. Малыш уже твердо стоит на ножках и пытается делать первые шаги.

Селена периодически делится в соцсети видео с участием Алена, чтобы все могли убедиться, какой хорошенький и очаровательный у нее малыш.

В микроблоге она показала, как сын под музыку пытается сделать несколько танцевальных па.

«Утро начинается с танцев», — подписала кадры Селена Майер.

Экс-участница «Дома-2» дала понять, что наслаждается материнством и тает от любви к своему сыну.

«Кстати, я тоже раньше не понимала всех «этих» молодых мам, но когда сама лично это испытала, хочется сказать: женщины, мы — мощь. Нам так повезло испытать это ощущение!» — поделилась своими эмоциями Селена Майер.

Напомним, сына Селена Майер воспитывает одна. С отцом мальчика она рассталась еще до появления Алена на свет.

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