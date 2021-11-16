«Мы справимся»: недавно ставшая мамой Клава Безверхова из «Дома-2» сообщила о разводе с мужем

Брак экс-участницы реалити-шоу Клавы Безверховой не просуществовал и года.

Бывшая участница «Дома-2» Клава Безверхова сообщила в микроблоге, что намерена развестись с мужем.

Клава рассказала, что ситуация в ее семье сложилась неблагоприятная, они с мужем часто ссорятся, и во время одного из скандалов супруг предложил ей разъехаться.

«Сегодня именно тот день, который разрушил нашу семью. Моя последняя фраза была: «Если я уеду, то навсегда». На что мне сказали: «Уезжай», — поделилась Клава Безверхова в сторис микроблога.

Она добавила, что благодарна мужу за сына Роберта. Клава Безверхова уже нашла квартиру, куда в ближайшее время переедет вместе с малышом.

«Мы справимся», — уверенно заявила молодая мама.

Клава Безверхова призналась, что ей сейчас очень тяжело, она постоянно плачет и не может поверить в реальность происходящего.

Напомним, брак Клавы Безверховой и ее мужа Павла не просуществовал и года. Пара поженилась в январе, а в конце сентября Клава родила сына Роберта, которого считает самым важным итогом семейной жизни.

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