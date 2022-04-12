«Милашка так повзрослела»: Ира Пингвинова из «Дома-2» показала годовалую дочку от Димы Чайкова

Бывшая участница «Дома-2» Ира Пингвинова родила дочку от отношений с Димой Чайковым. Пара распалась после попытки воссоединиться, и теперь Ирина фактически в одиночку воспитывает Милану.

Малышке почти полтора года, и за последнее время она заметно подросла.

Милана похожа на своего папу: у нее светлые волосы, как у Димы Чайкова. Тогда как Ира Пингвинова — яркая брюнетка.

Экс-участница «Дома-2» часто делится в микроблоге кадрами с участием дочери Миланы, и каждый раз хорошенькая малышка вызывает восхищение у поклонников Иры Пингвиновой.

«Милашка так повзрослела. Красотка маленькая! Пусть у вас все будет хорошо», — пожелала Милане одна из подписчиц Иры Пингвиновой под видео.

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