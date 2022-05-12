«Ради таких моментов хочется жить»: Лолита засняла, как обедает картошкой и шашлыком с дочкой

Лолита Милявская является популярной певицей. В свое время она выступала в дуэте с Александром Цекало, но и ее сольная карьера удалась. Лишь в личной жизни артистке оказалось сложно обрести счастье.

В 2020 году она развелась с пятым мужем после 10 лет отношений. Но уже спустя год певица призналась, что у нее случаются романы и она довольна тем, что имеет. Последние месяцы она переживала из-за родных, которые были на Украине. Но ее маме и дочке помогли приехать в Россию.

Милявская выражала особую благодарность тем, кто помогает беженцам и помог ее родным. Постепенно она помогла маме снова начать выходить на улицу, а ее 23-летняя дочка Ева учится онлайн.

12 мая певица поделилась трогательными кадрами. Она проводит время с родными в загородном доме. Лолита предстала без макияжа. Она запечатлелась с дочкой за столом, поедая шашлык и картошку. При этом за окном пели птицы.

«Вот ради таких моментов надо и хочется жить», — заявила звезда.

Поклонники восхитились не только тем, как выглядит 58-летняя артистка. Многие осыпали комплиментами ее повзрослевшую наследницу. «У вас рядом ангелочек», «А птицы как поют? Ох! Ляпота», «Девочка такая! Глаза, как у мамы, умные», «Какие вы трогательные и суперские», «Это точно вдохновляет», «Какая вы простая, своя и душевная», «Ну это растрогало до слез», — прокомментировали пост подписчики.

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