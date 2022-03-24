«Не брали деньги за ночлег, делились едой»: Лолита выразила благодарность за эвакуацию родных

Певица отметила, что готова отработать концерты. За последний месяц она ничего в руках, кроме швабры и ведра, не держала.

Лолита Милявская уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит свою работу. В этом году артистка отметит 59-летие. Обычно она привыкла радовать публику яркими образами и выступлениями.

Но последний месяц мысли певицы были заняты ее родными, которые живут в Киеве. Она переживала за них из-за известной ситуации в мире. Однако на днях звезда воссоединилась с семьей.

24 марта Лолита вышла на связь. Она запечатлелась без макияжа в платье с открытыми плечами и растрепанной прической. Певица призналась, что очень устала. При этом она сообщила, что возобновляет концерты, которые приходилось переносить почти два года. А также она выразила благодарность тем, кто помог ее родным оказаться в Москве.

«За последний месяц я совершенно забыла, что я женщина. Я не прикасалась ни к чему, кроме ведер, швабр, лекарств. Стирала, гладила. В общем, я делала все, чтобы моя семья почувствовала себя спокойно. Это крайне важно, и миллионы семей хотят почувствовать себя спокойно. А до этого я так устала, что не хотела петь. Мне уже было скучно. Вот сейчас я уже как никогда хочу на сцену. Тем более что большая часть моих концертов из-за „ковида“ уже насчитывает приблизительно двухлетний срок. Я поеду и отработаю. Тем более что залы открывают. Я хочу сказать спасибо всем простым людям, которые сделали возможным эвакуацию моих близких. Они не брали деньги за ночлег, делились едой», — рассказала звезда.

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