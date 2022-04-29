«Еве наладить учебу через скайп, маму заставить выходить на улицу»: Лолита рассказала о родных

Певица Лолита Милявская в «Телеграме» рассказала, чем будет заниматься в майские праздники. По ее словам, она посвятит себя полностью семье.
«Вот еще одно видео, которое прислала подруга Таня. Я решила разместить, потому что все майские буду заниматься только семьей. Еве надо наладить учебу через скайп, маму нужно просто заставлять выходить на улицу, а с маминым мужем Сашей нужно просто разговаривать и ездить по хозяйственным делам! Но это отпуск для меня лучший!»
Напомним, что Лолите удалось вывезти родных из Киева примерно месяц назад. Сделать это, по ее признанию, было не так-то просто.
Как отмечала Лолита, ей помогли близкие друзья. При этом имен она предпочла не называть.
Смотрите также:
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.