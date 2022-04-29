«Еве наладить учебу через скайп, маму заставить выходить на улицу»: Лолита рассказала о родных

Не так давно певица перевезла в Россию близких из Киева.

Певица Лолита Милявская в «Телеграме» рассказала, чем будет заниматься в майские праздники. По ее словам, она посвятит себя полностью семье.

«Вот еще одно видео, которое прислала подруга Таня. Я решила разместить, потому что все майские буду заниматься только семьей. Еве надо наладить учебу через скайп, маму нужно просто заставлять выходить на улицу, а с маминым мужем Сашей нужно просто разговаривать и ездить по хозяйственным делам! Но это отпуск для меня лучший!» Лолита Милявская

Напомним, что Лолите удалось вывезти родных из Киева примерно месяц назад. Сделать это, по ее признанию, было не так-то просто.

Как отмечала Лолита, ей помогли близкие друзья. При этом имен она предпочла не называть.

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