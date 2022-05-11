«Скоро 4 года»: Кудрявцева показала, как дочка в платье с алой юбкой зажигает на дискотеке

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она много лет работает ведущей шоу «Секрет на миллион». Блондинка может похвастаться тем, что общалась со многими селебрити, даже с Аллой Пугачевой.
А вот сама она редко дает интервью. Примечательно, что Лера обрела счастье с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У них подрастает дочка Мария. Недавно пара привезла ее в Турцию.
Обычно Кудрявцева много работает. Но на этот раз она решила устроить себе полноценный отдых на майские праздники. Телеведущая делится кадрами, на которых дочка то посещает спа, то играет на пляже.
С собой девочка взяла много нарядов, поэтому каждый вечер наряжается. На этот раз Лера запечатлела, как наследница в платье с алой юбкой и твидовом жакете прогуливается среди пальм.
«Музыка там, а тем дискотека. Получается — переводилка. Если там не будет дискотеки, то она будет там, где музыка. А может быть там будет концерт, а там дискотека. Больше ничего не могу сказать», — порассуждала кроха.
Вскоре Мария все же попала на дискотеку. Она зажигательно танцевала, сняв кардиган. Кудрявцева наблюдала за дочкой, которая уже привлекает внимание сверстников. У нее на отдыхе появился ухажер. Малышка много танцевала и кричала, когда просили аниматоры.
«Маша полюбила дискотеки. Хм, скоро 4 года, пора», — заявила Лера.
Поклонники восхитились ее наследницей. «А жених-то так и кружит вокруг», «Машенька, как всегда, красавица», «Кавалеры уже атакуют. Ну принцесса», «А парень-то с серьезными намерениями. Лера, присмотритесь, хороший мальчик», «Ну до чего же класснючая малышка! Джентельмен маленький уже несколько вечеров ее внимания добивается», — прокомментировали пост подписчики.
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