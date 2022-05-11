«Скоро 4 года»: Кудрявцева показала, как дочка в платье с алой юбкой зажигает на дискотеке

Телеведущая отметила, что танцы ее наследница очень полюбила. Она поделилась трогательными кадрами.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она много лет работает ведущей шоу «Секрет на миллион». Блондинка может похвастаться тем, что общалась со многими селебрити, даже с Аллой Пугачевой.

А вот сама она редко дает интервью. Примечательно, что Лера обрела счастье с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У них подрастает дочка Мария. Недавно пара привезла ее в Турцию.

Обычно Кудрявцева много работает. Но на этот раз она решила устроить себе полноценный отдых на майские праздники. Телеведущая делится кадрами, на которых дочка то посещает спа, то играет на пляже.

С собой девочка взяла много нарядов, поэтому каждый вечер наряжается. На этот раз Лера запечатлела, как наследница в платье с алой юбкой и твидовом жакете прогуливается среди пальм.

«Музыка там, а тем дискотека. Получается — переводилка. Если там не будет дискотеки, то она будет там, где музыка. А может быть там будет концерт, а там дискотека. Больше ничего не могу сказать», — порассуждала кроха.

Вскоре Мария все же попала на дискотеку. Она зажигательно танцевала, сняв кардиган. Кудрявцева наблюдала за дочкой, которая уже привлекает внимание сверстников. У нее на отдыхе появился ухажер. Малышка много танцевала и кричала, когда просили аниматоры.

«Маша полюбила дискотеки. Хм, скоро 4 года, пора», — заявила Лера.

Поклонники восхитились ее наследницей. «А жених-то так и кружит вокруг», «Машенька, как всегда, красавица», «Кавалеры уже атакуют. Ну принцесса», «А парень-то с серьезными намерениями. Лера, присмотритесь, хороший мальчик», «Ну до чего же класснючая малышка! Джентельмен маленький уже несколько вечеров ее внимания добивается», — прокомментировали пост подписчики.

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