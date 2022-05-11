В стиле милитари: 50-летняя Кудрявцева в камуфляжных шортах и вьетнамках щегольнула в Белеке

Телеведущая поделилась редким кадром с отдыха в Турции. Она подчеркнула свою стройность.

Лера Кудрявцева много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит проводить время с семьей. Обычно Лера много работает. Она берет интервью и выведывает тайны у гостей шоу «Секрет на миллион».

При этом свою личную жизнь блондинка оберегает от лишнего внимания. Она не скрывает, что счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым и растит дочку Марию.

В мае Кудрявцева решила отдохнуть в Турции. Она проводит время в Белеке с наследницей и подругами. Каждый вечер телеведущая отводит девочку на дискотеку. Там Мария танцует и отбивается от ухажеров.

А вот сама Лера себя показывает редко. Хотя в свои 50 лет может похвастаться моложавым видом. На этот раз она щегольнула на улице в камуфляжных мини-шортах и футболке с тем же принтом. Лук в стиле милитари дополнили вьетнамки. Звезда подчеркнула стройные и загорелые ноги.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие осыпали ее комплиментами. «Вы прекрасны, как всегда», «Мне тоже очень нравится стиль милитари!», «Шикарные ноги у вас, красотка», «Вы как будто замороженная», «Невероятно милая и нежная даже в такой одежде», «Не узнала Лерочку! Красивая!», «Очень вам идет», «Фигура роскошная», «Всем бы так выглядеть», — прокомментировали пост подписчики.

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