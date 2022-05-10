Так еще стройнее: 54-летняя Валерия в платье с воротником «Клодин» предстала на публике

Валерия является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Артистка даже в 54 года продолжает выпускать новые треки и записывать дуэты. Она недавно стала снова членом жюри в шоу «Маска».

Жена Иосифа Пригожина не боится экспериментировать со стилем. Она носит как короткие платья, так и современные костюмы в ярких тонах. Звезда часто удивляет поклонников.

А вот 9 мая Валерия приняла участие в праздничном концерте, приуроченном ко Дню Победы. На этот раз она предстала на публике в черном платье миди с разрезом и неброским принтом.

Изюминкой наряда стали не только рукава-фонарики, но и белый воротник «Клодин», который не выходит из моды. Платье подчеркнуло ее стройную фигуру, а драпировка позволила выглядеть еще стройнее.

Валерия исполнила знаменитую композицию «Синий платочек». Она растрогала много присутствующих. «Нежно душевно, до слез!», «Платье очень к лицу», «Как же красиво вы спели, дорогая Валерия», «Так душевно спели… браво!», «Наряд потрясающий», «Просто слов нет, как удачно подобран образ», «Выглядите бесподобно», — прокомментировали пост подписчики. В концерте также приняли участие Лариса Долина и другие артисты.

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