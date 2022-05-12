Актриса находится на последних сроках: Евгений Стычкин и Ольга Сутулова снова станут родителями

Это будет уже второй общий ребенок у звездной пары.

Режиссер и популярный актер Евгений Стычкин и его жена 42-летняя актриса Ольга Сутулова снова в недалеком будущем станут родителями.

На показе драмы «Ника» Василисы Кузьминой Ольга Сутулова позировала перед журналистами в обтягивающей футболке. Актриса не стала скрывать, что находится на последних сроках беременности и скоро родит Евгению Стычкину еще одного общего ребенка.

Напомним, что для Евгения Стычкина ребенок станет уже шестым. У него есть дочь от первой жены, а также трое детей от пианистки Екатерины Сканави. Кроме того, от Ольги Сутуловой у Евгения Стычкина есть общий годовалый сынишка Михаил.

Добавим, что Евгений Стычкин сейчас активно занимается именно режиссерской работой. Совсем скоро на экраны выйдет его проект «Нулевой пациент» о вспышке ВИЧ в СССР, сообщает «СтарХит».

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.