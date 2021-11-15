Уровень – Наполеон: Евгений Стычкин явился на тусовку со спутницей выше себя на голову

Российские звезды поспешили отметиться на светском рауте, организованном в честь премьеры сериала «Вне себя». Детективный фильм покажут на канале ТНТ, а пока его можно увидеть на видеосервисе Premier.
Главного героя, который страдает легким психическим расстройством и оттого постоянно попадает в различные интересные ситуации, сыграл Евгений Стычкин.
Рост харизматичного актера (162 см) меньше, чем у Наполеона Бонапарта (168,7), который никоим образом не страдал какими-либо комплексами. Впрочем, российский артист тоже явно ни о чем не переживает, ведь на красной дорожке мероприятия он предстал с очаровательной спутницей на голову выше него.
Артист с гордостью позировал с ней перед журналистами. Примечательно, что они были схоже одеты: белый верх и черный низ.
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