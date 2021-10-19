Сериал «Вне себя» с Евгением Стычкиным можно будет увидеть до премьеры на ТНТ

Осенью 2021 года на видеосервисе Premier выйдет остросюжетный детективный и одновременно комедийный сериал «Вне себя». В главных ролях: Евгений Стычкин, Елена Лядова и Евгений Цыганов.

Картина расскажет о гениальном финансисте с легким психическим расстройством — он постоянно окружен «фантомами», среди которых его убитая жена и ее застрелившийся любовник-следователь. Чтобы избавиться от них, герой начинает расследование смерти жены. И тут его ждут сюрпризы: он сам, его жизнь и люди вокруг начинают открываться совершенно с неожиданной стороны.

«Нормальность — это растяжимая категория, которая зависит от того, что мы подразумеваем под нормой. А сериал «Вне себя» размышляет об относительности реальности и делает это через призму моего героя, который просто страстно хочет увидеть своего ребенка. Он готов за это поверить во что угодно и даже погибнуть! Это, прежде всего, история очень страстного человека, в котором борются разные начала: мужское и женское, любовь и ненависть, страх, безрассудство и так далее», — говорит Стычкин. «Каждая серия вскрывает что-то ранее неизвестное о герое, и с появлением новых персонажей в истории появляются новые жанры. Мы отправляемся в путешествие и вместе с главным героем открываем мир. В какой-то момент это офисная драма, потом появляются огромные деньги, затем бандиты, фантомы в голове мешают жить и трезво мыслить. В этом смысле глобальная идея сериала в том, что эта болезнь, которой болен главный герой, универсальна: мы все ей больны, ведь каждый человек имеет какое-то своё представление о реальности», — добавляет режиссер проекта Клим Козинский.

В проекте также снялись Аглая Тарасова Анна Котова-Дерябина, Павел Комаров, Юрий Цурило, Иван Макаревич, Никита Тарасов, Дмитрий Колчин и другие актеры. Автором сюжета выступил Андрей Золотарев, написавший сценарии фильмов «Спутник» и «Лед».

Добавим, что сериал состоит из 8 эпизодов. После выхода на Premier его также покажет канал ТНТ.

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