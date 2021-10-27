«Полноценная конкуренция»: Стычкин объяснил, почему в России стало много качественных сериалов

Уже 18 ноября на видеосервисе Premier начнется показ остросюжетной детективной комедии «Вне себя», где он сыграл в главной роли.

Актер Евгений Стычкин заявил, что в России в последнее время наблюдается острая конкуренция на рынке сериалов. Уже 18 ноября на видеосервисе Premier начнется показ остросюжетной детективной комедии «Вне себя», где он сыграл в главной роли.

«В индустрии есть полноценная конкуренция. Сценарий «Вне себя» писали год-полтора, очень талантливые люди вложили в него много сил, поэтому, прочтя его, я с радостью согласился сниматься. Сценарий написан здорово: когда читаешь, просишь сразу прислать следующую серию. Надеюсь, что зритель так же будет хотеть ее увидеть». Евгений Стычкин

Отметим, что кроме Евгения Стычкина в сериале снялись и другие известные актеры. В частности, Елена Лядова и Евгений Цыганов.

Напомним, что производством сериала по сценарию Андрея Золотарева занимался 1-2-3 Production. Продюсерами стали Валерий Федорович и Евгений Никишов, а также Александр Кессель. Шоураннер и режиссер — Александр Дулерайн, режиссер сезона — Клим Козинский.

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