Очередные оскорбления: Соловьев назвал Екатеринбург «ярко выраженным бесовским зерном»

Телеведущий и не думает останавливать поток грязи в отношении одного из ведущих городов страны и его жителей.

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире «Соловьев LIVE» в очередной раз негативно высказался о Екатеринбурге и его жителях. На этот раз он назвал город «ярко выраженным бесовским зерном».

Как отметил Владимир Соловьев, неделя для него началась с новостей о готовящемся покушении, а закончилась с разговора «на языке блатной романтики с губернатором и шансонье».

«Особенно интересно бандитам с Уралмаша узнать, что за них теперь заступается Новиков, который прекрасный певец и очень способный человек. Но он к Уралмашу не имеет отношения». Владимир Соловьев

После этого Соловьев переключился на критику губернатора Евгения Куйвашев. Он напомнил, что именно в Екатеринбурге студенты одного из вузов выступили против плаката с буквой Z на здании культурного учреждения. Соловьев добавил, что губернатору пора определиться со своей позицией.

Ранее Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Это высказывание вызвало широкий общественный резонанс. В ответ многие видные уральские деятели записали «ответочку» телеведущему.

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