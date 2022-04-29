«Ты – штрибан. Фильтруй хрюканину»: бард Александр Новиков ответил Владимиру Соловьеву

Бард Александр Новиков в соцсетях ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, который назвал Екатеринбург – «центром мерзотной либероты».

«Достаточно дико и обидно слышать совершенно необоснованные и оскорбительные слова в адрес региона. Что касается замечаний губернатора Куйвашева, то он корректно посоветовал следить тебе, Владимир, за языком. А ты начал блатовать, кивая в сторону Уралмаша. Так вот, когда Куйвашев вступит в должность полпреда, Уралмашевской группировки не было». Александр Новиков

Как отметил Александр Новиков, если бы Владимиру Соловьеву делала замечание Уралмашевская группировка, которая настроена патриотично, то она по-другому сказала: «Ты — штрибан. Фильтруй храканину. А еще лучше закуси свое поганое жало. Но тебе сказали не так, а ты перешел на оскорбления. Ты-то что заблатовал? Ты — ведущий, которого смотрит вся страна. Ты обязан следить за своим языком», — добавил Александр Новиков.

Напомним, что высказывание Владимира Соловьева вызвало на Среднем Урале широкий общественный резонанс. Между тем, телеведущий и не думает извиняться. Он открыто оскорбил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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