«Таким Сулейман был в молодости»: всплыло фото Халита Эргенча с худым лицом и без бороды

Актер из турецкого сериала «Великолепный век» с возрастом раздался вширь и стал седовласым.

Звезда турецкого сериала «Великолепный век» не так давно отметил свой день рождения. Халиту Эргенчу исполнилось 52 года. Вместе с возлюбленной Бергюзар Корель актер воспитывает троих детей: сыновей Али и Хана, а также малютку-дочку Лейлу. В своем микроблоге жена Халита показала редкие кадры с ним, засветив фото, которое было сделано еще в начале их романа. Молодой султан Сулейман когда-то не носил густую бороду и имел худощавое лицо с впалыми щеками. С возрастом Халит Эргенч раздался в плечах и стал седовласым.

«Таким Сулейман был в молодости», «А с возрастом так изменился, поправился, стал полностью седым, даже взгляд другой», «В первых сериях он еще такой, потом вширь раздался», «Сейчас стал даже лучше, прям породистый мужчина», «Ну чем не султан?» — написали фолловеры.

С Бергюзар Корель актер познакомился на съемках турецкого сериала «1001 ночь». Ради возлюбленной Халит Эргенч даже ушел из семьи. Поговаривают, что Бергюзар сильно ревновала мужа к Мерьем Узерли на съемках «Великолепного века». Корель рыдала каждый раз, когда Халит целовал и обнимал свою партнершу. Эти моменты дались жене Эргенча не просто.

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