Самые яркие ляпы «Великолепного века», которые профукали режиссеры

Могла ли Валиде султан говорить по-русски с Хюррем? Почему все султанши бродят по гарему без платков? Это и многие другое, что упустили телезрители из виду.

Турецкий сериал «Великолепный век» стал одним из самых популярных, как в России, так и за границей. Поклонники до сих пор пересматривают историческую ленту, восхищаясь дорогими костюмами и драгоценностями, роскошными декорациями и шикарным актерским составом. Но даже в «Великолепном веке» есть свои неточности и огрехи, которые профукали режиссеры. Сайт Teleprogramma.pro собрал самые яркие ляпы сериала. Интересно? Все подробности в материале.

Единственная хасеки

В сериале с первых серий обитатели гарема дают понять славянской рабыни Александре, что госпожой является Махидевран султан, подарившая повелителю шехзаде Мустафу. При этом слуги называют госпожу хасеки. Однако на самом деле этот титул султан Сулейман придумал специально для Хюррем султан, возвысив ее над другими фаворитками и поставив в один ряд с сестрами-султаншами по крови и Валиде. Так, что в истории Махидевран султан не имела титул хасеки. Им владела только Хюррем султан.

Принцесса в гареме

Еще одна историческая неточность — появление в гареме Изабеллы Фортуны. Такая принцесса и правда существовала и ее звали ее Изабелла I Кастильская. Вот только очаровать султана Сулеймана она едва ли бы смогла. Дело в том, что принцесса приходилась бабушкой Карлу V, противнику повелителя, и умерла от старости еще в 1504 году, аж за 16 лет до того, как султан Сулейман занял османский престол.

Страсть к Фирузе

А этого персонажа в истории и вовсе не существовало. Едва ли шпионке персидского шаха Тахмаспа удалось бы пробраться да еще и так долго скрываться в гареме султана Сулеймана. Персиянку Фирузе хатун сценаристы выдумали исключительно для того, чтобы пощекотать нервы поклонникам Хюррем султан. И не ошиблись! Телезрители по всему миру с замиранием сердца следили за тем, как хасеки султана Сулеймана сгорает от ревности, пытаясь интригами выпроводить свою соперницу из дворца.

Султанши без платков

Во времена Сулеймана женщины во дворце не ходили с распущенными волосами и волосы покрывали головным убором, вуалью, позже — чадрой. Неотъемлемой частью гардероба были панталоны, но они явно распугали бы фанатов, так что художники по костюмам решили сделать женскую одежду более европейской.

Что касается мужчин, то их наряды в сериале тоже не соответствуют реальным и по фасону, и по цветовой гамме. Коричневого в одежде Османов не было совсем, зато было много рубиново-красного с узорами зеленого, синего, бежевого, черного или фиолетового цвета. Сами ткани были тяжелыми и не такими тусклыми, как на экране.

Могла ли Валиде говорить с Хюррем по-русски?

Еще один тонкий момент: в первых сериях «Великолепного века» Валиде султан при первой встрече разговаривает со славянской наложницей султана Сулеймана по-русски. Якобы она знает это язык, так как является дочерью крымского хана.

Да, по одной из версий мать Сулеймана, Айше Хафса, действительно являлась дочерью крымского хана Менгли I Гирея, вот только Крымское ханство в то время не входило в состав России, соответственно, знать этот язык она не могла.

Кстати, умерла Айше Хафса гораздо позже, чем мы видим в сериале. По мнению историков, ее вполне могла отравить сама Хюррем.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.