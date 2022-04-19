Мерзибе хатун? На кого в старости султан Сулейман променял свою Хюррем

Часть историков полагает, что уже будучи в почтенном возрасте, падишах остыл чувствами к некогда горячо любимой хасеки.

Турецкий сериал «Великолепный век» практически доподлинно показал гаремные страсти в Османской империи. Так, к примеру, зрители по всему миру с замиранием сердца следили за военными походами, любовными драмами и душевными страданиями — сюжет исторической ленты был щедро сдобрен интригами и коварством. Хюррем султан на протяжении всех сезонов сериала боролась то с сестрами султана Сулеймана, то с наложницами из гарема, мечтавшими занять ее место подле падишаха.

Есть сведения, что после смерти Хюррем султан повелитель даже распустил свой гарем. Настолько он страдал по своей хасеки. Однако часть историков считает, что в почтенном возрасте султан Сулейман стал менее близок с Хюррем, их чувства со временем потеряли былую остроту, а любовь стала угасать.

Именно тогда султан Сулейман обратил свой взор на 16-летнюю албанку, попавшую к нему в гарем. Кстати, этот эпизод есть и в сериале «Великолепный век». Падишах увлекся Назенин хатун, а та подарила ему дочку.

Вот только Хюррем султан быстро избавилась от соперницы, выставив ее трагическую смерть за несчастный случай. Так вот та самая Назенин хатун из сериала стала прототипом албанки Мерзибе. Девушка несколько раз проводила ночи в покоях падишаха и так понравилась султану, что тот возвел ее в фаворитки. Историки считают, что именно Мерзибе хатун стала последней любовью состарившегося султана Сулеймана.

По сути, падишах променял Хюррем султан на албанскую наложницу. Разумеется, есть и совершенно противоположное мнение, что повелитель до последнего горевал по своей любимой хасеки после ее смерти. Возможно так и было. Ведь Хюррем султан успела избавиться от юной фаворитки повелителя. Хотя и сама была уже серьезно больна. Хюррем султан скончалась в 1558 году, так и не став Валиде при правлении своего сына Селима II.

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