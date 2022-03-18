«У Сулеймана-то Хюррем танцевала»: Бергюзар Корель в мерцающем платье с разрезом по-турецки спела на сцене

Бергюзар Корель, оказывается, не только актриса, но еще и певица. Так, в личном микроблоге жена Халита Эргенча поделилась памятными кадрами трехлетней давности. Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» поднялась на сцену в мерцающем платье с разрезом. Вечерний наряд Бергюзар был усыпан переливающимися пайетками в оттенке электрик. Изюминкой образа актрисы стала короткая стрижка с чубчиком мелких кудряшек.

Жена Халита Эргенча спела вживую по-турецки под музыкальное сопровождение. Дав понять, что она неплохая вокалистка. У Бергюзар приятный музыкальный голос, ровный чистый тембр.

«На этой сцене я пела три года назад. До сих пор ощущаю то волнение. Мы пели наши любимые песни… Сколько всего произошло за это время, но мы совсем не изменились, наши сердца, что бились тогда, все те же. Хочется поделиться этой историей… Этими счастливыми минутами. Целую и обнимаю каждого… тоскую», — подписала кадры Бергюзар.

К слову, вместе с мужем Халитом Эргенчем и тремя детьми: сыновьями Али и Ханом, а также дочкой Лейлой, Бергюзар Корель поехала в Лондон. Поговаривают, что актер из турецкого сериала «Великолепный век» обзавелся в Европе недвижимостью.

«У Сулеймана-то Хюррем танцевала», «Хюррем плясала, у тут женушка поет», «Какие таланты пропадают», «Голос такой приятный!», «В творческой семье все талантливые», — написали фолловеры.

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