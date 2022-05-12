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Это любовь: пасынок Макеевой показал романтичные кадры со своей возлюбленной

Андрей Мальков встречается с девушкой по имени Ульяна.

Это любовь: пасынок Макеевой показал романтичные кадры со своей возлюбленной
Анастасия Макеева, Роман и Андрей Мальковы. Фото: соцсети

Весной прошлого года старший сын Романа Малькова – Андрей – перебрался из Словении в Москву. Теперь юноша живет вместе с отцом и актрисой Анастасией Макеевой.

Андрей Мальков и Ульяна Дежникова
Андрей Мальков и Ульяна Дежникова. Фото: t.me/mgnoveniyaa

Недавно он представил публике свою возлюбленную, которую зовут Ульяна Дежникова. А на этот раз показал в своем телеграм-канале романтичные кадры, сделанные во время прогулки. Влюбленные позировали, не скрывая чувств.

Андрей Мальков и Ульяна Дежникова
Андрей Мальков и Ульяна Дежникова. Фото: t.me/mgnoveniyaa

Напомним, ранее Анастасия Макеева рассказывала, что быстро нашла общий язык со старшим сыном мужа. Тем временем, родная мама Андрея – Светлана Малькова, которая недавно перебралась из Словении в США, много раз нелестно высказывалась в адрес сына.

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