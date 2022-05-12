Это любовь: пасынок Макеевой показал романтичные кадры со своей возлюбленной

Весной прошлого года старший сын Романа Малькова – Андрей – перебрался из Словении в Москву. Теперь юноша живет вместе с отцом и актрисой Анастасией Макеевой.
Недавно он представил публике свою возлюбленную, которую зовут Ульяна Дежникова. А на этот раз показал в своем телеграм-канале романтичные кадры, сделанные во время прогулки. Влюбленные позировали, не скрывая чувств.
Напомним, ранее Анастасия Макеева рассказывала, что быстро нашла общий язык со старшим сыном мужа. Тем временем, родная мама Андрея – Светлана Малькова, которая недавно перебралась из Словении в США, много раз нелестно высказывалась в адрес сына.
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