«Находятся в США нелегально»: Роман Мальков рассказал, как бывшая супруга сбежала из Словении

В середине марта Светлана Малькова с тремя детьми перебралась в США. Многих фанатов многодетной мамы порадовала эта новость – ведь ранее она никому не рассказывала о своих планах, кроме, по ее словам, определенного круга лиц.

Ничего не подозревал и отец детей Роман Мальков, который теперь является мужем актрисы Анастасии Макеевой. Накануне он написал открытое письмо, в котором призвал всех неравнодушных к помощи. По его мнению, Светлана с детьми попали в секту.

«Находятся на территории США нелегально, так как в прямом эфире социальной сети, находясь, по всей видимости в опьянении, рассказала своим подписчикам, что обманула посольство США при получении туристической визы. Далее вывезла детей, не сообщив им, что они уезжают на ПМЖ, бросив в непотребном виде квартиру, не оплатив ее и не сообщив хозяину квартиры о своем отъезде, сбежала», — написал Мальков.

Напомним, ранее помощница Анастасии Макеевой Ника Вершинина рассекретила доходы Светланы Мальковой. Согласно данным, только на одном из счетом многодетной матери есть сотни тысяч рублей.

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