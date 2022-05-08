Малькова в платье за 900 долларов призналась, что в США вынуждена жить на ферме

Многодетная мама решила перебраться из Словении в Америку в середине марта.

В середине марта Светлана Малькова шокировал тех, кто пристально следит за ее жизнью. Многодетная мама с тремя детьми неожиданно перебралась из Словении в США.

Сначала семья отдохнула в Майами, а после отправилась в Сиэтл. Там как утверждала Светлана ранее, она планировала открыть художественную школу и выйти замуж. Реальность оказалась суровее. Художница с детьми живет на загородной ферме, а продукты берет продукты в фуд-банке. Об этом Малькова рассказала во врем прямого эфира в своем YouTube-канале.

При этом Светлана рассказала свои фанаткам в телеграм-канале, что в день рождения дочери блистала в платье Burberry за 900 долларов (почти 60 тысяч рублей).

Напомним, ранее экс-супруг Мальковой — Роман Мальков заявил, что она вместе с тремя детьми попала в секту.

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