«Главный тусовщик»: Подольская запечатлела, как годовалый сын Преснякова танцует у бассейна

Наталья Подольская давно стала популярной певицей. Она не скрывает, что славу ей принесла «Фабрика звезд». Примечательно, что артистка может похвастаться не только успешной карьерой, но и крепким браком.

Она больше 10 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У пары подрастает двое детей: Артемию уже шесть лет, а Ивану всего год. Супруги несколько раз в год возят их на море.

Майские праздники Подольская предпочла провести в Турции. Певица взяла с собой не только наследников, но также маму и сестру-двойняшку. Она наслаждается отдых. Артистка много загорает и купается.

А вечером звездная семья ужинает в ресторане и наслаждается представлениями. Накануне Наталья решила заснять, как танцует младший сын. Иван был облачен в костюм канареечного цвета и панамку. С лопаткой в руках он отплясывал.

«Главный тусовщик», — сказала звезда.

А потом уже Наталья в платье с принтом стала танцевать. Она держала сына на руках. Они веселились вместе. А вот Артемий на этот раз успел помочь своим кузинам. Он покачал их на качелях, которые находятся на пляже. Напомним, что у сестры певицы две дочки.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Ну что за прелесть», «Очаровательный, музыкальный мальчик», «У вас чудесная семья», «Сразу видно, что вам не скучно», «Какой цыпленок! Очень красивый», «Гены уже показывают себя», — прокомментировали кадры подписчики.

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