«Вообще не обижаюсь»: Шепелев рассказал, кому его сын от покойной Фриске желает спокойной ночи перед сном

Телеведущий Дмитрий Шепелев не раз рассказывал, что его сын от покойной Жанны Фриске Платон — настоящий рокер.

Мальчик увлекается музыкой, а стены в его комнате украшены плакатами с изображениями известных исполнителей.

С ними Платон обожает общаться по вечерам.

«Старший сын перед сном по очереди желает спокойной ночи всем этим мужикам на плакатах. «Спокойной ночи, Билли Джо», «Спокойной ночи, Слэш», «Спокойной ночи, Пост». Ложится, накрывается с головой, отворачивается и засыпает. Пожелать спокойной ночи мне он иногда забывает совсем. Вспоминаю, как я в его возрасте перед сном «давал «пять» Ван Дамму на плакате в моей спальне, и вообще не обижаюсь», — рассказал Дмитрий Шепелев.

Напомним, в апреле Платону исполнилось девять лет. Почти семь из них он растет без мамы. У мальчика есть мачеха Екатерина Тулупова, которая и заменила ему рано ушедшую из жизни маму.

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