«Ты хочешь маму поменять?»: младший сын Барановской предъявил ей серьезную претензию

Телеведущая Юлия Барановская после расставания с гражданским мужем Андреем Аршавиным одна растит троих детей.
Судя по всему, мама она строгая и у нее не забалуешь.
В доказательство Юлия Барановская поделилась в телеграм-канале видео, на котором запечатлела свой разговор с младшим сыном Арсением.
Мальчик просит у мамы разрешения дать ему поблажку. В пример Арсений привел других родителей.
«Некоторые родители, если дети устали, говорят, что им можно не делать уроки. А вот ты, мама, всегда заставляешь меня делать уроки», — предъявил отпрыск претензию Юлии Барановской.
«Так ты что хочешь — маму поменять?» — поинтересовалась Барановская в ответ.
«Нет. Просто хочу, чтобы ты была хорошим родителем и разрешала хотя бы иногда не делать уроки», — не без манипуляции заявил Арсений Аршавин.
Но Юлия Барановская была непреклонна и быстро объяснила сыну, что уроки он будет делать всегда, и никакая усталость не может служить индульгенцией.
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