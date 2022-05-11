«Ты хочешь маму поменять?»: младший сын Барановской предъявил ей серьезную претензию

Юлия Барановская все держит под контролем и не позволяет своим детям отлынивать от уроков. А тем не всегда это нравится.

Телеведущая Юлия Барановская после расставания с гражданским мужем Андреем Аршавиным одна растит троих детей.

Судя по всему, мама она строгая и у нее не забалуешь.

В доказательство Юлия Барановская поделилась в телеграм-канале видео, на котором запечатлела свой разговор с младшим сыном Арсением.

Мальчик просит у мамы разрешения дать ему поблажку. В пример Арсений привел других родителей.

«Некоторые родители, если дети устали, говорят, что им можно не делать уроки. А вот ты, мама, всегда заставляешь меня делать уроки», — предъявил отпрыск претензию Юлии Барановской. «Так ты что хочешь — маму поменять?» — поинтересовалась Барановская в ответ. «Нет. Просто хочу, чтобы ты была хорошим родителем и разрешала хотя бы иногда не делать уроки», — не без манипуляции заявил Арсений Аршавин.

Но Юлия Барановская была непреклонна и быстро объяснила сыну, что уроки он будет делать всегда, и никакая усталость не может служить индульгенцией.

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