Барановская в уютном кардигане цвета индиго отметилась на стадионе вместе с младшим сыном от Аршавина

Телеведущая Юлия Барановская и ее наследник Арсений Аршавин болеют за футбольный клуб «Динамо».

Телеведущая Юлия Барановская после расставания с футболистом Андреем Аршавиным одна воспитывает троих детей — сыновей Артема и Арсения и дочку Яну.

Юлия Барановская много времени уделяет наследникам, стремясь давать им все самое лучшее.

Младший сын Юлии Барановской от Андрея Аршавина, Арсений, увлечен футболом, как и его отец.

Так что, звездная мама старается водить мальчика на матчи. В микроблоге Юлия Барановская поделилась кадром, который был сделан после игры в футбол. Барановская и ее сын Арсений приходили болеть за «Динамо».

Юлия Барановская для похода на стадион выбрала уютный кардиган оттенка индиго. Компанию Юлии Барановской и ее сыну составила певица Люся Чеботина.

«С победой, «Динамо», с выходом в финал кубка. Матч был огонь. Сабиночка, спасибо за приглашение. Люся Чеботина, спасибо за компанию», — написала под фото в микроблоге Юлия Барановская.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.