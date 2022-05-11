Барановская в уютном кардигане цвета индиго отметилась на стадионе вместе с младшим сыном от Аршавина

Телеведущая Юлия Барановская после расставания с футболистом Андреем Аршавиным одна воспитывает троих детей — сыновей Артема и Арсения и дочку Яну.
Юлия Барановская много времени уделяет наследникам, стремясь давать им все самое лучшее.
Младший сын Юлии Барановской от Андрея Аршавина, Арсений, увлечен футболом, как и его отец.
Так что, звездная мама старается водить мальчика на матчи. В микроблоге Юлия Барановская поделилась кадром, который был сделан после игры в футбол. Барановская и ее сын Арсений приходили болеть за «Динамо».
Юлия Барановская для похода на стадион выбрала уютный кардиган оттенка индиго. Компанию Юлии Барановской и ее сыну составила певица Люся Чеботина.
«С победой, «Динамо», с выходом в финал кубка. Матч был огонь. Сабиночка, спасибо за приглашение. Люся Чеботина, спасибо за компанию», — написала под фото в микроблоге Юлия Барановская.
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