«Видимо, дана мне свыше»: Барановская поделилась, чему учится у 14-летней дочери

Яна Аршавина родилась с полезным навыком, которым ее звездная в мать в юности не обладала.

В новом выпуске передачи «Быть человеком» телеведущая Юлия Барановская призналась, что в детстве и юности она не умела говорить людям «нет» и даже в 41 год продолжает учиться твердо отказывать. И в этом деле у нее есть неожиданный наставник.

«Моя дочь, видимо, дана мне свыше для того, чтобы научить меня говорить «нет». Она это умеет делать вот просто с пеленок», — заявила ведущая. «Когда все мне говорили, что она родится недоношенной, будет лежать под аппаратом и непонятно вообще, что с ней будет, она в животе сказала: «Нет». И родилась без аппаратов, абсолютно здоровая». «У нее с рождения такой характер. И вот она как раз слово «нет» говорит твердо и уверенно».

Юлия добавила, что после того, как она стала твердо отказывать, количество людей в ее окружении не уменьшилось.

Добавим, что единственную дочь Барановской зовут Яна Аршавина, в 2022 году ей исполнилось 14 лет. Наследница телезвезды и футболиста увлеклась танцами и недавно появилась на одном из танцевальных шоу.

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