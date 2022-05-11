Читает стихи: Лютаева запечатлела подросшую внучку в пальто пурпурного цвета на прогулке

Татьяна Лютаева является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино и играет в театре. Не так давно артистка отметила свое 57-летие. Она не скрывает, что ей быть счастливой помогают внуки.

У нее есть сын Доминик Раманаускас, который стал актером. А также дочка Агния Дитковските от первого брака, которая тоже пошла по ее стопам. У актрисы растет восьмилетний сын Федор от Алексея Чадова.

Также Дитковските тайно стала мамой, родив дочку Нику. Она скрывает наследницу, а вот Лютаева часто показывает внучку. В прошлом году актриса стала мамой в третий раз.

Она родила ребенка от мужа Богдана Панченко, но его пока пара не показывает публике. 11 мая Агния отмечает день рождения. Татьяна засняла свою внучку на прогулке, которая прочитала стих для именинницы. Девочка предстала в белой пышной юбке и пальто пурпурного цвета.

«Агнюша, с днем рождения. Мы с Никой дарим тебе стихотворение Николая Гумилева «За что?». Мирного неба!» — написала артистка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит кроха. Многие отметили, что она талантливая, как мама. «Какая она красивая», «Ну вот видно гены», «Эти карие глаза, камушек Агата», «Она такая колоритная! Словно из эпохи Пушкина», «Девочка прелестная», «Ваши корни видно сразу!», «Само очарование», «Как она читает, талант сразу видно», — прокомментировали пост подписчики.

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