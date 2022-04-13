«Нике пять лет»: Татьяна Лютаева показала «тайную» дочку Агнии Дитковските в платье плиссе модного цвета

Актриса предпочитает не показывать наследницу, но это за нее сделала бабушка.

Татьяна Лютаева является известной актрисой. Она не скрывает, что много времени проводит с родными. У нее есть взрослая дочка Агния Дитковските от первого брака и сын Доминик от литовского режиссера Рокаса Раманаускаса.

Артистка любит нянчить внуков. У ее старшей наследницы есть сын Федор от Алексея Чадова. А в 2017 году у нее родилась дочка, но этот факт она скрывала.

Сама Дитковските предпочитает не показывать детей. Лишь иногда она публикует фото сына. Но Лютаева привыкла хвастаться своими внуками. На этот раз она показала подросшую Нику, которой исполнилось пять лет.

Об отце девочки Агния ничего не рассказывает. Малышка с карими глазами и длинным черными кудрявыми волосами сидела на диване с красным воздушным шаром в виде сердца в руках. Именинница была облачена в платье плиссе модного цвета сочной травы. Кроссовки дополняли образ.

Она прочитала стихотворение Роберта Рождественского «Баллада о маленьком человеке».

«Роберт Рождественский. Нике пять лет», — отметила Лютаева.

Поклонники восхитились тем, как выглядит девочка и заверили, что она очень похожа на маму. «Что за чудо», «Она такая красивая», «Волосы такие, словно нарисованные», «Кукла», «Очаровательный ребенок», «Как он хорошо читает», «Растет артистка», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что в прошлом году Дитковските стала мамой в третий раз. Она родила ребенка от мужа Богдана Панченко.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!