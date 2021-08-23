Длинные волосы и ни намека на брутальность: Алексей Чадов показал подросшего сына от Агнии Дитковските

Наследник звездной пары, семилетний Федор провел время на тренировке с отцом.

Бывшие супруги, актеры Алексей Чадов и Агния Дитковските демонстрируют образцовые отношения после развода. Пара рассталась несколько лет назад, но сумела быть выше обид и претензий друг к другу. Экс-супруги продолжают поддерживать общение ради общего сына Федора, которому в июне этого года исполнилось семь лет.

Какое-то время назад Алексей Чадов и Агния Дитковските вместе с наследником отдыхали на Бали. Мальчик проводит много времени и с папой, и с мамой.

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Так, в минувшие выходные Алексей Чадов отправился на фитнес в компании сына. Об этом он сообщил в микроблоге, поделившись совместным фото с повзрослевшим Федором.

«С таким-то тренером не забалуешь!» — подписал кадр звездный отец.

Федор, которого родители показывают довольно редко, как и положено в зале, облачен в спортивную форму и кроссовки. У мальчика длинные, но при этом аккуратно и стильно подстриженные волосы.

Подписчики Алексея Чадова умилились тому, как Федя похож на свою красавицу-маму Агнию Дитковските.

«Папа — пример сыну», «Федюня! Хороший сынуля, нежный мальчик. Не брутальный», «Малыш на маму похож», «Красивые», — высказываются в Сети.

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