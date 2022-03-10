«Всегда обнимаемся»: Татьяна Лютаева рассказала, как подружилась с Анной Михалковой

Скоро на ТНТ стартует сериал «Исправление и наказание» с Анной Михалковой и Татьяной Лютаевой в главных ролях. Исполнительница роли Лиды призналась, как ей удалось сблизиться с дочерью Никиты Михалкова на съемках нового проекта.

Татьяна Лютаева заявила, что осталась довольна участием в съемках сериала «Исправление и наказание». Актрисе понравилась ее героиня.

«В моей Лиде, которая неожиданно со всей семьей попала в колонию-поселение, совмещались интеллигентность и беспардонность, фантазия и актерские способности! И пристрастие к алкоголю. Но она не считает себя пьяницей. Просто настроение должно быть у человека, и выпивает она, чтобы поддержать настроение. Это не основная, но определяющая деталь. Можно сказать, ее изюминка…» — отметила Татьяна Лютаева.

Еще артистке очень понравилось работать с коллегой Анной Михалковой.

«Аня великолепная. Она принимала участие в создании материала, на нее роль писали изначально, от нее пришли в сюжет все фразочки, детские поговорки и сказкотерапия. Она очень хороший человек, и мы быстро нашли общий язык. С возрастом все реже и реже встречаешь своих людей. И сколько бы раз мы после съемок ни встречались, всегда обнимемся и очень друг другу рады», — призналась Лютаева в интервью 7days.

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